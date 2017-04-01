Трамп заявил, что не говорил о возможных военных мерах против Сирии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент США Дональд Трамп заявил, что не говорил с членами Конгресса о возможных военных мерах против Сирии после предполагаемой химической атаки в провинции Идлиб. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

По его данным, глава государства рассказал об этом на борту своего самолета журналистам, сопровождающим его во Флориду. Трамп проведет там в своем поместье «Мар-а-Лаго» встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

При этом Трамп вновь заявил, что предполагаемая химическая атака стала «позором для человечества». Отвечая на вопрос о том, должен ли президент Сирии Башар Асад покинуть свой пост, хозяин Белого дома сказал: «Он сейчас там, он руководит всем, я предполагаю, что что-то должно произойти».

«Нельзя позволять такому происходить», - сказал глава государства. «Я не хочу говорить о том, что я буду делать в отношении Сирии», - заключил Трамп, отвечая на вопрос о последующих шагах в отношении Дамаска.

Таким образом глава американского государства опроверг информацию телекомпании CNN, которая ранее сообщила, что он якобы заявил нескольким членам американского Конгресса о том, что рассматривает принятие военных мер в отношении Сирии после предполагаемой атаки в Идлибе.

Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддержит США, если они решат принять военные меры в отношении Сирии после предполагаемой химической атаки в провинции Идлиб.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на «Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека» (The Syrian Observatory for Human Rights) сообщило, что в городе Хан- Шейхун в сирийской провинции Идлиб в результате удара сирийских или российских самолетов погибли 58 человек, в том числе 11 детей. Агентство утверждало, что удар могли нанести правительственные силы Сирии, применившие «токсичный газ».

Российские и сирийские военные отвергли свою причастность к произошедшему. Позднее Минобороны РФ сообщило, что днем 4 апреля удар по восточным окраинам Хан- Шейхуна нанесла сирийская авиация. По российским данным, в результате были разбомблены цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.