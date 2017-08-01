Трамп сообщил о принятии решения по поводу новой стратегии США в Афганистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Дональд Трамп сообщил о принятии новой стратегии США по Афганистану. Об этом он написал в субботу в своем Twitter, передает ТАСС.

«Провел важный день в Кэмп-Дэвиде [загородной резиденции американских президентов] с нашими очень талантливыми генералами и военачальниками. Приняли много решений, в том числе и по Афганистану», - написал Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила журналистам, что Трамп пока рассматривает варианты новой стратегии США в Южной Азии.

Президент США в пятницу провел заседание Совета национальной безопасности в Кэмп-Дэвиде. Основной темой стал южноазиатский регион, в частности Афганистан. По данным агентства Reuters, хозяину Белого дома были представлены различные варианты, в том числе полный вывод дислоцированных там 8,4 тыс. американских военнослужащих, сохранение контингента, его небольшое увеличение или сокращение.