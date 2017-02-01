Погода
Астана -17 °С
Алматы -6 °С
Курс валют
USD 322.92
EUR 346.91
RUB 5.42
CNY 46.99

Трамп с момента инаугурации стал фигурантом рекордного числа исков

Трамп с момента инаугурации стал фигурантом рекордного числа исков
4 Февраля 2017 07:33 438

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент США Дональд Трамп с момента инаугурации стал фигурантом 52 судебных исков, что является рекордом по сравнению с предыдущими лидерами страны, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на NBC.

Отмечается, что иски против Трампа были поданы в 17 штатах.

По данным телеканала, за первые две недели президентства Барака Обамы против него было подано три иска.

Ранее сообщалось, что генеральные прокуроры трех американских штатов присоединились к иску против миграционного указа президента США Дональда Трампа.

Также основатель компании Amazon Джефф Безос, а также корпорация Microsoft и компания Expedia выступили в поддержку иска.

 

Ключевые слова: США,
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив