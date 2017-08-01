Трамп расскажет о новой стратегии США по Афганистану 21 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент США Дональд Трамп расскажет в понедельник, 21 августа, о принятии новой стратегии Соединенных Штатов по Афганистану. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, передает ТАСС.

"Трамп обратится завтра [21 августа] к ВС страны и американскому народу в 21:00 (7 утра по Астане 22 августа) из Форт-Майер в Арлингтоне (штат Вирджиния) и предоставит обновленную информацию о дальнейших шагах Америки в Афганистане и Южной Азии", - говорится в заявлении.

В пятницу Трамп провел заседание Совета национальной безопасности в Кэмп-Дэвиде - загородной резиденции американских президентов. Основной темой стал южноазиатский регион, в частности Афганистан.

По данным агентства Reuters, президенту были представлены различные варианты, в том числе полный вывод дислоцированных там 8,4 тыс. американских военнослужащих, сохранение контингента, его небольшое увеличение или сокращение.