Трамп пообещал уничтожить ИГ и «защитить цивилизацию»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент США Дональд Трамп стремится уничтожить террористическую группировку «Исламское государство» и «защитить цивилизацию». Соответствующую позицию он изложил на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме, передает ТАСС.

«Мы уничтожим ИГ, и мы защитим цивилизацию. У нас нет другого выбора», - отметил он.

Глава американской администрации также подчеркнул, что «очень упорно работает» над тем, чтобы принести мир на Ближний Восток.