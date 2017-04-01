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Трамп пообещал уничтожить ИГ и «защитить цивилизацию»

Трамп пообещал уничтожить ИГ и «защитить цивилизацию»
6 Апреля 2017 01:11 414

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - Президент США Дональд Трамп стремится уничтожить террористическую группировку «Исламское государство» и «защитить цивилизацию». Соответствующую позицию он изложил на совместной пресс-конференции с королем Иордании Абдаллой II в Белом доме, передает ТАСС.

«Мы уничтожим ИГ, и мы защитим цивилизацию. У нас нет другого выбора», - отметил он.

Глава американской администрации также подчеркнул, что «очень упорно работает» над тем, чтобы принести мир на Ближний Восток.

Ключевые слова: США, Ближний Восток,
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