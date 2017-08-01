Трамп направит делегацию на ЭКСПО-2017 в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направит президентскую делегацию в Казахстан в конце августа, главной целью которой будет посещение международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. Список членов делегации был обнародован на официальном сайте Белого дома.

«Президент Дональд Трамп сегодня объявил о назначении президентской делегации в Республику Казахстан для посещения международной выставки ЭКСПО «Энергия будущего» в городе Астана 28 августа 2017 года»,- говорится в пресс-релизе Белого дома.

Согласно пресс-релизу, министр энергетики Рик Перри возглавит делегацию.

В нее также войдут посол США в Казахстане Джордж Крол, конгрессмен Кевин Крамер, заместитель помощника президента США по вопросам национальной безопасности Лиза Кертис, а также представители General Electric и Overseas Private Investment Corporation.