Погода
Астана -12 °С
Алматы -9 °С
Курс валют
USD 328.91
EUR 343.61
RUB 5.39
CNY 47.36

Трагедия с Ту-154 касается не только России - Илья Резник

Трагедия с Ту-154 касается не только России - Илья Резник
25 Декабря 18:32 307

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Трагедия, произошедшая с самолетом Ту-154 Министерства обороны России всколыхнула всю общественность. 


Трагедия с Ту-154 касается не только России - Илья Резник 
Трагедия с Ту-154 касается не только России - Илья Резник
Гости и жители Москвы весь день несут цветы к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, члены которого были на борту разбившегося сегодня утром над Черным морем самолета.

Напомним, самолет с российской делегацией, направлявшийся на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирию поздравить военных с Новым годом, разбился после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека.


Трагедия с Ту-154 касается не только России - Илья Резник  

Трагедия с Ту-154 касается не только России - Илья Резник  

Цветов так много, что не хватает столов, и жители оставляют их на тротуаре. Пришли к зданию и известные музыканты, поэты. Среди тех, кто пришел почтить память погибших - поэт-песенник, народный артист России и Украины Илья Резник.


Трагедия с Ту-154 касается не только России - Илья Резник 

«Это мировая трагедия, которая касается не только России. Коллектив, рожденный в 1928 году, завоевал всемирную славу, любовь огромной аудитории - любителей военно-профессиональной музыки. Погибли артисты, погиб мой друг - Халилов Валерий Михайлович (прим.ред. - художественный руководитель ансамбля), который недавно пришел в этот ансамбль. Блестящий музыкант, он очень большие планы имел на будущее, хотел сделать много важного в устройстве коллектива, в развитии военно-профессиональной музыки. Мы все скорбим, хотим пожелать близким и родным стойкости и мужества», - сказал Резник.


Трагедия с Ту-154 касается не только России - Илья Резник 
Трагедия с Ту-154 касается не только России - Илья Резник  

Народный артист рассказал о планах, которые были у коллектива.

«С Халиловым у меня была песня «Армия и флот». Сейчас мы с ним работали над циклом песен о солдате. Была идея огромного совместного концерта Ансамбля Александрова и Ансамбля внутренних дел. С приходом Валерия Михайловича между двумя ансамблями прекратились тяжбы и началась дружба», - отметил Резник, добавив, что произошедшее сегодня - невосполнимая потеря для каждого.


Трагедия с Ту-154 касается не только России - Илья Резник 
Трагедия с Ту-154 касается не только России - Илья Резник 
Трагедия с Ту-154 касается не только России - Илья Резник  

 

Ключевые слова: Культура,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив