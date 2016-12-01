Трагедия с Ту-154 касается не только России - Илья Резник  

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Трагедия, произошедшая с самолетом Ту-154 Министерства обороны России всколыхнула всю общественность.







Гости и жители Москвы весь день несут цветы к зданию Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, члены которого были на борту разбившегося сегодня утром над Черным морем самолета.



Напомним, самолет с российской делегацией, направлявшийся на российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирию поздравить военных с Новым годом, разбился после вылета из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека.











Цветов так много, что не хватает столов, и жители оставляют их на тротуаре. Пришли к зданию и известные музыканты, поэты. Среди тех, кто пришел почтить память погибших - поэт-песенник, народный артист России и Украины Илья Резник.







«Это мировая трагедия, которая касается не только России. Коллектив, рожденный в 1928 году, завоевал всемирную славу, любовь огромной аудитории - любителей военно-профессиональной музыки. Погибли артисты, погиб мой друг - Халилов Валерий Михайлович (прим.ред. - художественный руководитель ансамбля), который недавно пришел в этот ансамбль. Блестящий музыкант, он очень большие планы имел на будущее, хотел сделать много важного в устройстве коллектива, в развитии военно-профессиональной музыки. Мы все скорбим, хотим пожелать близким и родным стойкости и мужества», - сказал Резник.









Народный артист рассказал о планах, которые были у коллектива.

«С Халиловым у меня была песня «Армия и флот». Сейчас мы с ним работали над циклом песен о солдате. Была идея огромного совместного концерта Ансамбля Александрова и Ансамбля внутренних дел. С приходом Валерия Михайловича между двумя ансамблями прекратились тяжбы и началась дружба», - отметил Резник, добавив, что произошедшее сегодня - невосполнимая потеря для каждого.









