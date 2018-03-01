Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -9 °С
Алматы: 9 °С
USD 320.19 EUR 397.71
RUB 5.62 CNY 50.67
Скачать

Toyota сбила насмерть женщину в Алматы

9 Марта 2018 08:58 475
Поделиться:
Toyota сбила насмерть женщину в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы автомобиль Toyota Camry сбил двух пешеходов на Аль-Фараби, один из них погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В Западном Казахстане столкнулись «Тойота» и грузовая машина
Из-за гололеда рейсовый микроавтобус слетел в кювет в Павлодарской области Автомобиль не пропустил автобус на перекрестке в Алматы

Наезд произошел в ночь с 8 на 9 марта на проспекте Аль-Фараби. По словам очевидцев, в районе пересечения с улицей Маркова, мужчина и две молодые женщины перебегали дорогу в неположенном месте. Одна из пешеходов успела пересечь проспект благополучно, а двое попали под колеса автомобиля марки Toyota Camry 55.

Toyota сбила насмерть женщину в Алматы

В результате наезда, мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Женщина от полученных травм скончалась на месте.

Обстоятельства и подробности ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции и криминалисты.

Telegram-канал:

Ключевые слова: Алматы, ДТП,
Поделиться:

Автор:

Майя Тенизбаева

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Архив