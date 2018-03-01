Toyota сбила насмерть женщину в Алматы
9 Марта 2018 08:58 475
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы автомобиль Toyota Camry сбил двух пешеходов на Аль-Фараби, один из них погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Наезд произошел в ночь с 8 на 9 марта на проспекте Аль-Фараби. По словам очевидцев, в районе пересечения с улицей Маркова, мужчина и две молодые женщины перебегали дорогу в неположенном месте. Одна из пешеходов успела пересечь проспект благополучно, а двое попали под колеса автомобиля марки Toyota Camry 55.
В результате наезда, мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Женщина от полученных травм скончалась на месте.
Обстоятельства и подробности ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции и криминалисты.
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