Toyota сбила насмерть женщину в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы автомобиль Toyota Camry сбил двух пешеходов на Аль-Фараби, один из них погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наезд произошел в ночь с 8 на 9 марта на проспекте Аль-Фараби. По словам очевидцев, в районе пересечения с улицей Маркова, мужчина и две молодые женщины перебегали дорогу в неположенном месте. Одна из пешеходов успела пересечь проспект благополучно, а двое попали под колеса автомобиля марки Toyota Camry 55.







В результате наезда, мужчина в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Женщина от полученных травм скончалась на месте.



Обстоятельства и подробности ДТП выясняют сотрудники дорожной полиции и криминалисты.