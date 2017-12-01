Товарооборот между Казахстаном и Венгрией достиг $350 млн

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2017 году существенно возрос товарооборот между Казахстаном и Венгрией. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в РК Андраш Барани, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я хотел бы подчеркнуть, что нынешний год был очень результативным с точки зрения торгового экономического сотрудничества. Уже за первые 6 месяцев 2017 года мы удвоили двусторонний оборот и достигли 350 млн долларов. Поэтому у нас есть все основания ожидать очень хорошего результата к концу 2017 года», - сказал он на пресс-конференции в Астане.

По статистике 2016 года Венгрия была единственным торговым партнером, с которым у Казахстана вырос товарооборот (на 16 процентов) и составил 188 млн долларов.

В уходящем году сотрудничество между двумя странами интенсивно развивалось. Одним из главных событий 2017 года, несомненно, была Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017», одной из активных участниц которой стала Венгрия. В своем национальном павильоне Венгрия представила новейшие достижения в сфере «зеленых» технологий. За раскрытие выбранной тематики Венгрия заняла второе место в соответствующей категории. За все время проведения выставки венгерский павильон посетило около 300 тысяч человек.