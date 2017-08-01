Тоты Амирова получила назначение в Комитете гражданской авиации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тоты Амирова приказом ответственного секретаря Министерства по инвестициям и развитию РК назначена исполняющим обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации - главного государственного авиационного инспектора, сообщила пресс-служба ведомства на своей страничке в Facebook.

«Заместитель председателя - главный государственный авиационный инспектор Т. Амирова будет курировать вопросы лётной эксплуатации авиакомпаний, контроля за техническим состоянием воздушных судов, лицензированием пилотов и другие вопросы надзора за безопасностью полётов»,- говорится в сообщении.



Фото Тоты Амирова Facebook