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Тоты Амирова получила назначение в Комитете гражданской авиации

Тоты Амирова получила назначение в Комитете гражданской авиации
15 Августа 2017 10:43 412

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тоты Амирова приказом ответственного секретаря Министерства по инвестициям и развитию РК назначена исполняющим обязанности заместителя председателя Комитета гражданской авиации - главного государственного авиационного инспектора, сообщила пресс-служба ведомства на своей страничке в Facebook

«Заместитель председателя - главный государственный авиационный инспектор Т. Амирова будет курировать вопросы лётной эксплуатации авиакомпаний, контроля за техническим состоянием воздушных судов, лицензированием пилотов и другие вопросы надзора за безопасностью полётов»,- говорится в сообщении.

Фото Тоты Амирова Facebook

Ключевые слова: Таджикистан, Назначения,
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