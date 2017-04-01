Торговую зону откроют в Мангистау на границе с Узбекистаном

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Бейнеуском районе Мангистауской области на границе с Узбекистаном решено построить и открыть торговую зону. Об этом стало известно в ходе встречи акима Мангистауской области Ералы Тугжанова с активом Бейнеуского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Бейнеуском районе зарегистрировано почти 3 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса, число занятых выросло на 20% и составляет порядка 11 тысяч человек. Это 42,4% трудоспособного населения. За первый квартал этого года налоговые поступления предпринимателей составили 35,4% бюджета района.

Глава региона положительно оценил работу местного исполнительного органа по развитию малого и среднего бизнеса в районе, поручив также активно заниматься тепличным хозяйством.

«Бейнеуский район единственный, граничащий с Узбекистаном. Это открывает широкие возможности для организации беспошлинной торговли между нашими странами. Поручаю заместителю акима области Ракимбеку Амиржанову и социально-предпринимательской корпорации «Каспий» разработать проект по открытию торговой зоны между предпринимателями Мангистауской области и Узбекистана. Центром станет село Тажен Бейнеуского района. Опять же увеличится количество рабочих мест, число самозанятых жителей», - отметил аким области Ералы Тугжанов.

В прошлом году в селе Бейнеу было введено в эксплуатацию водоочистительное сооружение с резервуарами объемом 45 тысяч кубометров, проведен водопровод к 82% жилых домов населенного пункта. За первое полугодие качественная питьевая вода поступила в 9442 дома. На строительство сетей водоснабжения к оставшимся 2305 жилым зданиям, в их числе 55 многоэтажных дома, необходимо 1 млрд 25 млн тенге.

«Поручаю разработать проект по строительству водопровода, который обеспечит водой жилые и коммерческие объекты района. Если будет вода, то будет развиваться растениеводство, а это новые рабочие места», - подчеркнул аким Мангистауской области Ералы Тугжанов.

Участники встречи затронули вопрос нехватки кадров в сфере здравоохранения. Речь идет о 20 врачах, нужен акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, детский кардиолог, врачи общей практики.

«Качество медицинских услуг является важным фактором развития в укреплении и сохранении здоровья населения. Необходимо провести работу по привлечению молодых специалистов из медицинских вузов страны. До августа 2017 года этот вопрос должен быть решен», - подчеркнул глава региона.