Торговлю электроэнергией в ЕАЭС запустят на казахстанской и российской платформах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Торговлю электроэнергией между странами-участницами Евразийского экономического союза запустят на казахстанской и российской платформах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также вопрос формирования общего рынка электроэнергии. Мы договорились о том, что запустим пилотный проект с использованием казахстанской и российской платформ для того, чтобы были первые торги электроэнергии. С учетом этого опыта мы запустим весь комплексный проект формирования общего рынка электроэнергии», - сказал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян на брифинге по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.



Напомним, в рамках ЕАЭС будет сформирован общий электроэнергетический рынок на основе параллельно работающих электроэнергетических систем. Этот рынок должен стать частью общего энергетического рынка, который будет также включать в себя единые рынки нефти, газа и угля стран-участниц ЕАЭС.



По мнению экспертов, создание единого энергетического рынка позволит обеспечить энергетическую безопасность, а также потребности внутреннего рынка государств-участниц в энергоресурсах, и расширить экспортный потенциал стран ЕАЭС наряду с устойчивым ростом их национальных экономик.