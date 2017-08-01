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Торговлю электроэнергией в ЕАЭС запустят на казахстанской и российской платформах

Торговлю электроэнергией в ЕАЭС запустят на казахстанской и российской платформах
14 Августа 2017 17:29 495

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Торговлю электроэнергией между странами-участницами Евразийского экономического союза запустят на казахстанской и российской платформах, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«Также вопрос формирования общего рынка электроэнергии. Мы договорились о том, что запустим пилотный проект с использованием казахстанской и российской платформ для того, чтобы были первые торги электроэнергии. С учетом этого опыта мы запустим весь комплексный проект формирования общего рынка электроэнергии», - сказал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян на брифинге по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

Напомним, в рамках ЕАЭС будет сформирован общий электроэнергетический рынок на основе параллельно работающих электроэнергетических систем. Этот рынок должен стать частью общего энергетического рынка, который будет также включать в себя единые рынки нефти, газа и угля стран-участниц ЕАЭС.

По мнению экспертов, создание единого энергетического рынка позволит обеспечить энергетическую безопасность, а также потребности внутреннего рынка государств-участниц в энергоресурсах, и расширить экспортный потенциал стран ЕАЭС наряду с устойчивым ростом их национальных экономик.

Перевод: Дамир Байманов
Ключевые слова: ЕАЭС,
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