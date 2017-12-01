Торегали Тореали не будут приглашать на мероприятия в Павлодарской области – акимат

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Акимат Павлодарской области заявил, что не будет приглашать певца Торегали Тореали на торжественные мероприятия, за организацию которых отвечают государственные органы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы стараемся, чтобы на каждом празднике в Павлодаре выступали звёзды казахстанской эстрады и часто обращаемся к ним с официальным приглашением. Безусловно, мы не можем контролировать коммерческие концерты, проводимые в нашей области частниками. Но, что касается торжественных мероприятий, за организацию которых отвечают государственные органы, то на них Торегали Тореали приглашаться не будет», - официально заявили в управлении культуры Павлодарской области.



Ведомство решило отказаться от сотрудничества с артистом после недавнего инцидента на его концерте в Павлодарском дворце культуры имени Естая. Чиновники назвали неподобающим поведение певца в ходе его выступления.



Напомним, 24 декабря спор между звездой казахстанской эстрады Торегали Тореали и павлодарским зрителем возник из-за фотосессии. В социальных сетях распространилось обращение певца к зрителям: «Если не нравится концерт, можете встать и уйти».



Заместитель директора дворца культуры Замира Солтан сообщила тогда, что певец не отменил в тот день концерт, несмотря на плохое самочувствие.



Во время концерта, по просьбе зрителей, он спустился со сцены, и сфотографировался. В этот момент кто-то из зрителей сказал: «Мы пришли послушать твои песни. Зачем фотографируешься без конца? Ты меня ставишь в неловкое положение». Видимо, эти слова задели певца.



Позже Торегали Тореали принес извинения. По словам певца, на распространенном видео не показана вся ситуация, что, по мнению артиста, сделано с целью очернить его. «Я не могу дойти до того, чтобы выгонять пришедших на мой концерт зрителей. Я готов без устали работать ради своего народа. Не скрываю, что в горячке дал волю эмоциям. Но я не превыше моего народа, поэтому прошу у вас прощения. Если встречу того человека, обязательно извинюсь перед ним»,- сказал Торегали Тореали.