Торегали Торали и Ерке Есмахан пришлось остановить выступление в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На концерт в Актобе, посвященный Дню строителя, пригласили звезд казахстанской эстрады Торегали Торали и Ерке Есмахан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В День строителей в одном из микрорайонов Актобе открыли парк, где установили памятный камень в честь них.
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, поздравив строителей, выразил им благодарность.
«Актюбинские строительные компании во время весеннего половодья помогли своим сотрудникам, у которых были затоплены дома, и оказывали помощь другим пострадавшим от стихии. От имени управления строительства и архитектуры выражаю строителям благодарность. Наши строители упорство трудятся в рамках реализации государственных программ», - сказал аким Актюбинской области. После этого строителям вручили благодарственные письма.
Отметим, на День строителя в Актобе специально пригласили Торегали Торали и Ерке Есмахан, объявление распростарнялось в социальных сетях. Вечером в центральном парке имени Первого Президента РК собралось очень большое количество людей.
После исполнения нескольких песен Торегали маленькие слушатели фотографировались на фоне кумира, а затем забрались на сцену. Из-за этого оборудование вышло из строя, и Торегали и Ерке молча стояли несколько минут на сцене. Решившие увидеть поближе любимых певцов актюбинцы начали толкать друг друга, дети потеряли своих родителей. Торегали призвал жителей города сохранять спокойствие.
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