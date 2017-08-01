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Торегали Торали и Ерке Есмахан пришлось остановить выступление в Актобе

Торегали Торали и Ерке Есмахан пришлось остановить выступление в Актобе
12 Августа 2017 03:44 2938

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На концерт в Актобе, посвященный Дню строителя, пригласили звезд казахстанской эстрады  Торегали Торали и Ерке Есмахан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В День строителей в одном из микрорайонов Актобе открыли парк, где установили памятный камень в честь них.


Торегали Торали и Ерке Есмахан пришлось остановить выступление в Актобе
Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, поздравив строителей, выразил им благодарность.

«Актюбинские строительные компании во время весеннего половодья помогли своим сотрудникам, у которых были затоплены дома,  и оказывали помощь другим пострадавшим от стихии. От имени управления строительства и архитектуры выражаю строителям благодарность. Наши строители упорство трудятся в рамках  реализации государственных программ», - сказал аким Актюбинской области. После этого строителям вручили благодарственные письма.

Отметим, на День строителя в Актобе специально пригласили Торегали Торали и Ерке Есмахан, объявление распростарнялось в социальных сетях. Вечером в центральном парке имени Первого Президента РК собралось очень большое количество людей.

Торегали Торали и Ерке Есмахан пришлось остановить выступление в Актобе

После исполнения нескольких песен Торегали маленькие слушатели фотографировались на фоне  кумира, а затем забрались на сцену. Из-за этого оборудование вышло из строя, и Торегали и Ерке молча стояли несколько минут на сцене. Решившие увидеть поближе любимых певцов актюбинцы начали толкать друг друга, дети потеряли своих родителей. Торегали призвал жителей города сохранять спокойствие.


Торегали Торали и Ерке Есмахан пришлось остановить выступление в Актобе

Ключевые слова: Культура, Строительство, Дата, Актюбинская область, Видео,
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