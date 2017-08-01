Торегали Торали и Ерке Есмахан пришлось остановить выступление в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - На концерт в Актобе, посвященный Дню строителя, пригласили звезд казахстанской эстрады Торегали Торали и Ерке Есмахан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В День строителей в одном из микрорайонов Актобе открыли парк, где установили памятный камень в честь них.





Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев, поздравив строителей, выразил им благодарность.

«Актюбинские строительные компании во время весеннего половодья помогли своим сотрудникам, у которых были затоплены дома, и оказывали помощь другим пострадавшим от стихии. От имени управления строительства и архитектуры выражаю строителям благодарность. Наши строители упорство трудятся в рамках реализации государственных программ», - сказал аким Актюбинской области. После этого строителям вручили благодарственные письма.



Отметим, на День строителя в Актобе специально пригласили Торегали Торали и Ерке Есмахан, объявление распростарнялось в социальных сетях. Вечером в центральном парке имени Первого Президента РК собралось очень большое количество людей.







После исполнения нескольких песен Торегали маленькие слушатели фотографировались на фоне кумира, а затем забрались на сцену. Из-за этого оборудование вышло из строя, и Торегали и Ерке молча стояли несколько минут на сцене. Решившие увидеть поближе любимых певцов актюбинцы начали толкать друг друга, дети потеряли своих родителей. Торегали призвал жителей города сохранять спокойствие.





Публикация от Асқар Ақтілеу (@askar_aktileu) Авг 11 2017 в 10:27 PDT