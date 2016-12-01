Топ-3 самых важных научных событий 2016 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ученые определили, какие события в сфере науки запомнились и были оценены как важные в уходящем году, сообщает vestifinance.ru.

По мнению большинства опрошенных ученых, самым важным событием 2016 года стала фиксация гравитационных волн. 11 февраля 2016 года на специальной пресс-коференции ученые международной коллаборации LVC (LIGO) состоялось одно из величайших научных открытий последнего времени - открытие гравитационных волн, предсказанных почти сто лет назад общей теорией относительности Альберта Эйнштейна. В оценке этого события как важнейшего в году сошлись более половины всех экспертов, представляющих разные отрасли науки.

На втором месте находится новый способ редактирования генома человека. Американские ученые вместе с коллегами из России подтвердили, что бактериальный белок, который, как предполагалось ранее, способен редактировать РНК (рибонуклеиновую кислоту), в самом деле, может использоваться в качестве инструмента изменения генома, подобно технологии CRISPR/Cas9.

Открытие астрономами потенциально обитаемой планеты, которая вращается вокруг Проксимы Центавра, ближайшей к Земле звезды, находится на третьем месте. 24 августа 2016 существование Проксимы Центавра b было подтверждено группой астрономов из Университета Королевы Марии в Лондоне под руководством Гиллема Англада-Эскуде. Измерения проводились с помощью двух спектрографов HARPS и UVES.