Только эволюционное развитие дает нации шанс на процветание - Глава государства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Каждый народ извлекает свои уроки из истории. Это его право, и нельзя навязывать другим свою точку зрения. Об этом пишет Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году исполнится 100 лет со дня тех радикальных перемен на огромной части Евразии, что произошли в октябре 1917 года. Весь ХХ век прошел под знаком революционных потрясений.



Каждый народ извлекает свои уроки из истории. Это его право, и нельзя навязывать другим свою точку зрения. Но также никто не вправе навязывать нам свое субъективное видение истории.



А уроки ХХ века для нашего народа во многом трагические», - отметил Президент РК.



Во-первых, был сломан естественный путь национального развития и навязаны чуждые формы общественного устройства.



Во-вторых, нанесен страшный демографический удар по нации. Удар, который сказался на протяжении целого столетия.



В-третьих, едва не были утрачены казахский язык и культура.



В-четвертых, территория Казахстана превратилась во многих регионах в территорию экологического бедствия.



Конечно, в истории не бывает только черного и белого цвета. XX век принес немало позитивного Казахстану, считает Глава государства.



«Это индустриализация, создание социальной и производственной инфраструктуры, формирование новой интеллигенции. Определенная модернизация произошла. Но это была модернизация территории, а не нации, - подчеркнул Н. Назарбаев. - Мы должны ясно понимать уроки истории. Эпоха революций не прошла. Они сильно изменились по форме и содержанию. Но вся наша недавняя история говорит прямо и недвусмысленно: только эволюционное развитие дает нации шанс на процветание. В противном случае мы снова попадем в исторический капкан».



«Эволюционное развитие как принцип идеологии должно быть одним из ориентиров и на личностном, индивидуальном уровне для каждого казахстанца.Конечно, эволюционное развитие общества как принцип не означает вечной консервации, но важно понять не только уроки истории, но и примеры современности и сигналы будущего.



Характер революций изменился. Они обретают отчетливую национальную, религиозную, культурную или сепаратистскую окраску. Но в подавляющем большинстве случаев все кончается насилием и экономическим крахом.Поэтому серьезное переосмысление того, что происходит в мире, - это часть огромной мировоззренческой, идеологической работы, которую должны провести и общество в целом, и политические партии и движения, и система образования», - отметил Президент РК.