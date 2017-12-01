Только 60 бизнес-структур РК представлены в Азербайджане - эксперт

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Баку прошел международный симпозиум «Будущее региона: геополитические вызовы и перспективы». В мероприятии приняла участие делегация из Казахстана. В числе спикеров выступил член президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», председателем Комитета информационно-коммуникационных технологий, образования и инноваций НПП РК «Атамекен» Мурат Абенов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Азербайджане.

По словам М. Абенова, симпозиум является хорошей площадкой для выстраивания эффективного взаимодействия между предпринимательскими структурами стран участников мероприятия.

Он также отметил, что на сегодня казахстанские компании мало представлены на азербайджанском рынке. Если в Казахстане работают около 700 компаний из Азербайджана, то только 60 бизнес-структур РК представлены в Азербайджане.

По его словам, НПП «Атамекен», Союз транспортников Казахстана «Kazlogistics» видят большие перспективы в использовании возможностей Транскаспийского транспортного маршрута. Особенно после открытия международного железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс, давшую возможность для транзита китайских и доставки казахстанских товаров через Азербайджан, Грузию и Турцию и далее в Европу. Таким образом, идет диверсификация логистических маршрутов для наших предпринимателей и открывается для них большие возможности в вопросе экспорта производимых ими товаров.

«Казахстанский бизнес повышает свою конкурентоспособность, благодаря снижению себестоимости перевозки и время нахождения в пути, так как исключается необходимость перевозок морским путем - из грузинских в турецкие черноморские порты. Также положительным моментом для Казахстана является задействование в проекте наших каспийских портов Актау и Курык», - отметил М.Абенов.

Цель симпозиума - создание новых мостов для сближения региональных стран, укрепление контактов между экспертным сообществом, политиками, общественными деятелями.

В мероприятии приняли участие известные политологи, эксперты и общественные деятели, тележурналисты из Казахстана, Азербайджана, России, Турции и Грузии.

«Мы обсудим все актуальные проблемы, которые остро стоят перед странами региона, политические, экономические и вопросы, касающиеся региональной безопасности, и будем искать точки соприкосновения для дальнейшего развития отношений между представителями гражданского общества из Казахстана, России, Турции, Грузии и Азербайджана», - отметил генеральный директор «Yeni Çağ - Новая Эпоха» Агил Алескер.