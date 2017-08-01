Только 57% детей посещают садики в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Атырау только 57,2 процента детей охвачены дошкольным воспитанием, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в 41 государственном дошкольном учреждении воспитываются 17 тыс. 164 ребенка, в 33 частных детских садах - 1444, в 40 пришкольных мини-центрах - 1775 детей, а также в 3 частных центрах развития ребенка - 67. В общей сложности 18 тыс. 56 детей посещают дошкольные учреждения. Охват дошкольным образованием в городе составляет 57,2%», - сообщила руководитель городского отдела образования Света Аманшиева.

В этом году 3798 детей получили путевки в детские сады. На сегодняшний день в очереди на получение места в детский сад состоят 17 тыс. 57детей в возрасте до 6 лет, пояснила Аманшиева.