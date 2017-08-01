Погода
Астана 20 °С
Алматы 25 °С
Курс валют
USD 332.80
EUR 390.57
RUB 5.60
CNY 49.88

Только 57% детей посещают садики в Атырау

Только 57% детей посещают садики в Атырау
19 Августа 2017 13:51 109

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -  В городе Атырау только 57,2 процента детей охвачены дошкольным воспитанием, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в 41 государственном дошкольном учреждении воспитываются 17 тыс. 164 ребенка, в 33 частных детских садах - 1444, в 40 пришкольных мини-центрах - 1775 детей, а также в 3 частных центрах развития ребенка - 67. В общей сложности 18 тыс. 56 детей посещают дошкольные учреждения. Охват дошкольным образованием в городе составляет 57,2%», - сообщила руководитель городского отдела образования Света Аманшиева.

В этом году 3798 детей получили путевки в детские сады. На сегодняшний день в очереди на получение места в детский сад состоят 17 тыс. 57детей в возрасте до 6 лет, пояснила Аманшиева. 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: Атырауская область, Образование, 100 шагов по реализации 5 реформ , Акимат,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×

Архив