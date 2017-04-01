Только 32% школ СКО соответствуют правилам противопожарной безопасности

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В 2016 году по результатам пожарно-технических обследований образовательных учреждений выявлено более 1800 нарушений требований норм и правил пожарной безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

Такие данные привел в ходе совещания по вопросам противопожарного состояния объектов образования заместитель начальника ДЧС СКО Нурлан Атыгаев.

При этом 213, или 32% объектов эксплуатируются без нарушений правил пожарной безопасности. По результатам проверок к административной ответственности были привлечены 298 лиц на общую сумму более 7 млн тенге.

«Вместе с тем была отмечена положительная динамика улучшения противопожарного состояния данных объектов за последние годы. К примеру, здания этой категории в полном объеме заблокированы автоматической пожарной сигнализацией, обеспечены первичными средствами пожаротушения. Преимущественно своевременно в плановом порядке осуществляется огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли, регламентные работы по обслуживанию систем пожарной автоматики, замер сопротивления заземляющих устройств», - сказал Нурлан Атыгаев.

Он отметил, что нарушения противопожарного режима имеют место при эксплуатации путей эвакуации и эвакуационных выходов, при монтаже токоведущих частей, распределительных устройств, рубильников, которые используются с нарушениями технических норм устройства электрооборудования.

В ходе совещания был рассмотрен вопрос функционирования объектов образования с нарушениями требований пожарной безопасности в части эксплуатации печных и котельных установок в зданиях школ.

В завершение Нурлан Атыгаев подчеркнул, что сотрудниками ведомства уже проводятся пожарно-технические обследования учреждений образования. Результаты проверок дадут возможность увидеть полную картину их противопожарного состояния в текущем году.