Погода
Астана -15 °С
Алматы -3 °С
Курс валют
USD 328.91
EUR 343.61
RUB 5.39
CNY 47.36

Токаев возглавил Федерацию настольного тенниса Казахстана

Токаев возглавил Федерацию настольного тенниса Казахстана
26 Декабря 2016 15:15 148

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Федерацию настольного тенниса Республики Казахстан возглавил Касым-Жомарт Токаев, председатель Сената Парламента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ.

Такое решение было принято на внеочередной конференции федерации в Астане.

Касым-Жомарт Токаев на этом посту сменил Бактыкожу Измухамбетова. Кроме того, сегодня был избран руководящий орган федерации. Генеральным секретарем стал Данияр Абулгазин. 


Токаев возглавил Федерацию настольного тенниса Казахстана  

«Выражаю благодарность участникам Конференции за продуктивную работу и за доверие, оказанное мне сегодня. Для нас наступил новый четырехлетний этап. Впереди нас ждут главные соревнования на Олимпиаде, которая состоится в Токио в 2020 году. Нам предстоит вместе проделать огромный путь по улучшению результатов настольного тенниса. Поэтому считаю необходимым укрепление материально-технической базы в регионах и развитие региональных федераций, повышение квалификации кадров тренерского состава, обеспечение наших спортсменов качественными условиями тренировок, развитие международного сотрудничества и усиление позиций Казахстана на мировой спортивной арене в настольном теннисе», - отметил К.Токаев.

Участники конференции обсудили вопросы развития настольного тенниса в Казахстане. Также на конференции был утвержден новый устав и избран состав исполнительного комитета федерации.

Напомним, в этом году Казахстан в настольном теннисе завоевал путевку на Олимпийские игры. В Рио-де-Жанейро Казахстан представлял Кирилл Герасименко.


Токаев возглавил Федерацию настольного тенниса Казахстана 

 

 

Ключевые слова: Сенат, Спорт,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив