Токаев прокомментировал авиаудары США по Сирии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев прокомментировал в соцсетях международную ситуацию после авиаударов США по военным базам в Сирии, передает МИА «Казинформ».

«Авиационные удары США по Сирии делают перспективу проведения переговоров об окончании войны в данном государстве крайне сомнительной. Новая волна международного напряжения», - отметил Токаев.

Напомним, вооруженные силы США запустили 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС.

US air strike against Syria makes perspective of talks on ending war in this state extremely dubious. New wave of international tension.