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«Тобол» cыграл вничью с «Таразом» в матче 24-го тура премьер-лиги по футболу

«Тобол» cыграл вничью с «Таразом» в матче 24-го тура премьер-лиги по футболу
20 Августа 2017 19:59 189

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче 24-го тура премьер-лиги по футболу костанайский «Тобол» сыграл вничью с «Таразом» со счетом 1:1, пишет Sports.kz.

Во второй половине за толчок Бекзата Шадманова в своей штрафной был назначен пенальти, а сам защитник удален с поля. Казалось, после точного удара Ники Квеквескири хозяева уже не упустят преимущество, но получилось иначе, Малик Мане счет сравнял.

Теперь у «Тобола» 32 очка и пятое место, «Тараз» с 28 баллами выходит на шестое.

«Тобол» - «Тараз» 1:1 (0:0)

Голы: Квеквескири с пенальти 72 (1:0), Мане 77 (1:1)

Удаление: Шадманов 70. 

Ключевые слова: Спорт,
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