Погода
Астана -8 °С
Алматы 0 °С
Курс валют
USD 333.34
EUR 348.34
RUB 5.48
CNY 47.96

Тимур Сулейменов возглавил Миннацэкономики РК

Тимур Сулейменов возглавил Миннацэкономики РК
28 Декабря 2016 17:30 341

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Нурсултана Назарбаева Тимур Сулейменов возглавил Министерство национальной экономики РК, сообщает пресс-служба Акорды.

Тимур Сулейменов родился 5 апреля 1978 года. Окончил Павлодарский Государственный Университет (2000, 2006) («Менеджмент», «Юриспруденцию»). А также Мерилендский Университет Школы бизнеса Р. Смита (США) (стипендиат «Болашак); Магистр бизнеса со специализацией «Финансы»;  Сертификация в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании.

Свою трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» города Алматы. В последнее время работал директором департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;

Работал вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (03.2009-03.2010); вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (19.03.2010-02.2012); членом Коллегии Евразийской экономической комиссии (министром) по экономике и финансовой политике (с 02.2012).

Ключевые слова: Назначения, Экономика,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив

В рубрике «Законопроекты» вы можете задать свой вопрос любому эксперту и получить ответ в режиме онлайн
×