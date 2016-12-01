Тимур Сулейменов возглавил Миннацэкономики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Нурсултана Назарбаева Тимур Сулейменов возглавил Министерство национальной экономики РК, сообщает пресс-служба Акорды.

Тимур Сулейменов родился 5 апреля 1978 года. Окончил Павлодарский Государственный Университет (2000, 2006) («Менеджмент», «Юриспруденцию»). А также Мерилендский Университет Школы бизнеса Р. Смита (США) (стипендиат «Болашак); Магистр бизнеса со специализацией «Финансы»; Сертификация в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании.

Свою трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» города Алматы. В последнее время работал директором департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;

Работал вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (03.2009-03.2010); вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (19.03.2010-02.2012); членом Коллегии Евразийской экономической комиссии (министром) по экономике и финансовой политике (с 02.2012).