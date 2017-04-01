The Daily Mail выплатит компенсацию Мелании Трамп за скандальную статью

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Британская газета The Daily Mail публично принесла извинения супруге президента США Мелании Трамп, а также сообщила, что выплатит ей компенсацию за причинённый ущерб, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Речь идет о скандальной статье, опубликованной The Daily Mail 20 августа 2016 года. В ней говорится, что во время работы в одном из американских модельных агентств Мелания якобы оказывала так называемые «эскорт-услуги».

После этого супруга президента США подала в суд на издателя The Daily Mail в Великобритании и также подала иск в размере 150 млн. долларов против него в Нью-Йорке.

«Мы согласны с тем, что эти (опубликованные в газете) утверждения о миссис Трамп не соответствуют действительности, и мы отказываемся от них. Мы приносим извинения госпоже Трамп за причиненные страдания», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте издания в среду.

The Daily Mail также согласилась выплатить супруге президента США компенсацию, «чтобы урегулировать два иска госпожи Трамп», однако конкретная сумма, которую газета готова выплатить, не озвучивается.