ТЭЦ Астаны не откажется от угля из-за газификации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - ТЭЦ Астаны не откажется от угля из-за газификации столицы,передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается частного сектора, то вы знаете, у нас частный сектор отапливается углём, там, где нет центрального отопления. Основываясь на нашем опыте, Мангистауская, Атырауская Алматинскя, ЮКО были газифицированы, то естественно население выбирает газ против угля, потому что это в первую очередь удобство - не надо вставать рано утром, топить углём, когда модно просто регулировать горелкой. Поэтому мы ожидаем, что население, конечно, выберет газ», - сказал вице-министр энергетики Магзум Мирзагалиев в кулуарах Правительства.

Но при этом, он подчеркнул, что у каждого казахстанца будет выбор между углем и газом.

«Население будет считать экономическую целесообразность. Понятно, что газ будет в любом случае дороже, чем уголь. И это уже будет выбор каждого человека», - отметил он.

Что касается Астаны, вице-министр отметил, что ТЭЦ Астаны полностью отказываться от угля не планируется.

«На сегодняшний день полностью отказываться от угля ТЭЦ не будут. Это делается из экономических причин. Потому что ТЭЦ занимаются подогревом воды и выработкой электроэнергии. Если будет переводиться (на газ, прим. ред) то оборудование, которое использует уголь для производства электроэнергии, то стоимость электроэнергии значительно вырастет», - сказал Мизагалиев.

«Поэтому было принято решение для того чтобы население не пострадало экономически, перевести на газ только водогрейные котлы. Это первое. Что касается частного сектора, вы знаете, он у нас отапливается углем, там, где нет центрального отопления», -добавил он.