Tesla установит зарядные станции в каждом доме своих клиентов - СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Производитель электрокаров объявил о решении главной проблемы обладателей данного типа машин. Они позаботятся о том, чтобы у каждого в доме была зарядная станция, пишет БЕЛТА.

Персональная розетка обойдется примерно в 1 тыс. долларов. В первую очередь, она будет доступна автовладельцам из США, однако впоследствии ее география может расшириться. 240-вольтовое зарядное устройство будут устанавливать в любом удобном для владельца месте.

Параллельно Tesla начнет развивать установку Supercharger по всему миру. В настоящее время функционирует около 4,5 тыс. заправок. Несмотря на громкое заявление, планы Tesla имеют несколько недостатков. Во-первых, неясно, как себя будут чувствовать владельцы квартир на, скажем, 25-ом этаже. Во-вторых, есть несколько альтернативных вариантов зарядки, не требующих фирменной зарядки от Tesla, однако они значительно увеличивают время заряда. Возможно, производителю стоило бы унифицировать процесс накопления энергии и привязать его к имеющимся ресурсам, пишет издание.