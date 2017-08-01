Территорию мазара Уали хана в Акмолинской области благоустроил предприниматель

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Мазар Уали хана - один из 20 объектов, предложенных для включения в сакральную карту Казахстана от Акмолинской области.

Как отметили в пресс-службе акима Акмолинской области, изначально местом захоронения Уали хана, старшего сына Абылай хана, считалось урочище Сырымбет.

В 1995 году жители Зерендинского района неподалеку от села Казахстан на сопке, которую в народе называют Хан Тобе, обнаружили надгробную плиту с арабской вязью и передали историкам для изучения. Позже выяснилось, в этом месте был похоронен Уали хан, последний хан Среднего жуза. Уали хан - единственный хан, чьи мощи остались на родной земле, тогда как в древности всех ханов и правителей хоронили в духовной столице Казахстана - Туркестане .







В 2008 году к 270-летию Уали хана группой авторитетных аксакалов и предпринимателей здесь был воздвигнут мавзолей. Однако в то время не хватило средств на благоустройство его территории. Весной текущего года местный предприниматель Борис Козлов продолжил эту работу, вложив свои средства на ограждение, подсыпку дороги к мазару от основной трассы. И сегодня аким Акмолинской области Малик Мурзалин провел встречу с аксакалами региона, которая была посвящена завершению работ. Во встрече принял участие и потомок Уали хана Сансызбай Мукитанов.

Как отметил аким области, история нашего края очень богата, сегодня в регионе имеется более 2 тысяч зарегистрированных объектов историко-культурного наследия.

«Мазар Уали хана в рамках популяризации идеи программы «Рухани жаңғыру» обретет особую значимость и станет одним из посещаемых сакральных мест региона. Отрадно, что в области бизнес-сообщество активно поддерживает инициативы Главы государства, к примеру предприниматели Целиноградского района на собственные средства строят две школы, в Есильском районе на 380 млн. тенге реализуют 12 социальных проектов.

И сегодняшняя работа по благоустройству культового памятника предпринимателем Б.Козловым является ярким примером бережного отношения к истории страны», - сказал аким области во время беседы с аксакалами.