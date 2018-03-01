Территория выставки ЭКСПО станет главной площадкой Наурыз мейрамы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» совместно с акиматом города Астаны подготовил насыщенную развлекательную программу. Об этом сообщает пресс-служба нацкомпании.

Так, 21 марта с 13.00 часов и 22 марта с 10.00 будет открыт этноаул, где посетители смогут принять участие в национальных спортивных состязаниях, отведать традиционные угощения, посетить музеи казахской культуры и выставку древних казахских собак породы борзых.

Кроме того, объекты туристической зоны ЭКСПО будут работать до позднего вечера: Музей энергии будущего «Нұр Әлем» и Зона лучших практик - до 21.00, ледовый каток ЭКСПО - до 23.00.

Наиболее значимым объектом туристической зоны послевыставочного наследия ЭКСПО-2017, безусловно, является павильон-музей «Нұр Әлем», признанный в ноябре 2017 года особо охраняемым государственным архитектурным объектом.





«Нұр Әлем» стал самым упоминаемым туристическим объектом Астаны в зарубежных СМИ. По словам экспертов, Музей энергии будущего имеет все шансы стать такой же знаковой достопримечательностью Казахстана, как Эйфелева башня в Париже и «Хрустальный дворец» в Лондоне.

Зона лучших практик - символический центр ЭКСПО-2017, в котором представлены лучшие технологии, проекты и стратегии в разных областях устойчивой энергетики: производстве, сохранении и использовании электроэнергии, борьбе с изменениями климата, или обеспечении доступа к электроэнергии в развивающихся странах.

Близ выставочного комплекса располагается Конгресс-центр, в котором проводятся масштабные культурно-зрелищные мероприятия - тематические форумы и концерты.





Холл энергии - многофункциональная сценическая площадка для камерных концертов, художественных выступлений с высокотехнологичным аудио-оборудованием.

Кроме того, на территории ЭКСПО-2017 для удобства посетителей функционирует подземный паркинг, предусмотренный на 1000 машиномест. Паркинг работает круглосуточно.