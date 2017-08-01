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Тепловоз столкнулся с автомобилем в пригороде Актау

Тепловоз столкнулся с автомобилем в пригороде Актау
12 Августа 2017 11:44 613

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Тепловоз столкнулся с автомобилем в пригороде Актау, сообщает lada.kz.

ДТП произошло в ночь на 12 августа в 01:25 часов.

По словам очевидцев, столкновение произошло на Т-образном перекрёстке по дороге в Морпорт при повороте на АТЗ и МАЭК. Водитель автомобиля, по предварительным данным, не увидел и не услышал тепловоз. Других подробностей пока не сообщается.

В 2013 году на железнодорожном переезде между поселком Баянды и Мангистау-5 столкнулся грузовой автомобиль с тепловозом.

 

Ключевые слова: ДТП, Мангистауская область,
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