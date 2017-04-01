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Теплая погода без осадков установится на большей части Казахстана

Теплая погода без осадков установится на большей части Казахстана
9 Апреля 2017 01:07 214

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей территории республики 9 апреля ожидается теплая погода без осадков, лишь на западе местами пройдут дожди.  Местами сохраняется туман, усиление ветра, информирует Казгидромет.

В Жамбылской области местами ожидается ночью туман, утром и днем ветер силой 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

В Костанайской, Акмолинской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

 

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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