Теплая погода без осадков установится на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей территории республики 9 апреля ожидается теплая погода без осадков, лишь на западе местами пройдут дожди. Местами сохраняется туман, усиление ветра, информирует Казгидромет.

В Жамбылской области местами ожидается ночью туман, утром и днем ветер силой 15-20 м/с.



В Южно-Казахстанской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.



В Костанайской, Акмолинской, Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.