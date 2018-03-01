Теннисист Попко вышел в полуфинал турнира в Уругвае
2 Марта 2018 12:08 587
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (241-й номер рейтинга ATP) вышел в полуфинал Челленджера в уругвайской Пунте-дель-Эсте, передает СИА «SPORTINFORM».
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В четвертьфинале Попко переиграл испанца Энрике Лопес-Переса - 6:3, 6:4. Это был первый матч между соперниками.
В матче за выход в финал казахстанец сойдется с аргентинцем Гвидо Андреоцци (245). Ранее они между собой не играли. Поединок пройдет в ночь со 2-го на 3-е марта, начало - 03:00 по времени Астаны.
В другой встрече сыграют итальянцы Симоне Болелли и Алессандро Джанесси.
Фото: Florian Heer
Ключевые слова: Спорт,
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