Теннисист Попко вышел в полуфинал турнира в Уругвае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Дмитрий Попко (241-й номер рейтинга ATP) вышел в полуфинал Челленджера в уругвайской Пунте-дель-Эсте, передает СИА «SPORTINFORM».

В четвертьфинале Попко переиграл испанца Энрике Лопес-Переса - 6:3, 6:4. Это был первый матч между соперниками.

В матче за выход в финал казахстанец сойдется с аргентинцем Гвидо Андреоцци (245). Ранее они между собой не играли. Поединок пройдет в ночь со 2-го на 3-е марта, начало - 03:00 по времени Астаны.

В другой встрече сыграют итальянцы Симоне Болелли и Алессандро Джанесси.

Фото: Florian Heer