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Теннисист Михаил Кукушкин выиграл Челленджер в американском Ирвинге

19 Марта 2018 02:57 385
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Теннисист Михаил Кукушкин выиграл Челленджер в американском Ирвинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первая мужская ракетка Казахстана Михаил Кукушкин (89-й номер рейтинга ATP) стал победителем Челленджера в американском Ирвинге с призовым фондом 150 000 долларов, передает СИА «SPORTINFORM».

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В финале наш соотечественник выступал против итальянца Маттео Берреттини (108). В первом сете Кукушкин взял два гейма на чужой подаче, и выиграл партию с результатом 6:2.

Во втором сете Кукушкин отдал две свои подачи при выигранной одной чужой и уступил - 3:6.

В третьей партии Михаил Кукушкин сделал два брейка и завершил ее со счетом 6:1.

Это был первый матч между соперниками.

Отметим, что Кукушкин в 2017 году также выступал в финале турнира в Ирвинге, в котором проиграл словенцу Альяжу Бедене. Для Михаила это уже 15-я победа на соревнованиях из серии Челленджер и Фьючерс.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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