Тенденции мирового и казахстанского рынка зерна обсудят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 16 марта в Астане на международной конференции KazGrain 2018 соберутся ведущие производители зерновых культур Казахстана, а также представители зерноторговых, логистических компаний, переработчики, отраслевые ассоциации и международные эксперты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Продовольственной контрактной корпорации.

Представители из 21 страны мира обсудят тенденции мирового и казахстанского рынка зерна и муки, а также текущее состояние экспортного рынка Казахстана и перспективы развития новых направлений зернового сектора страны и расширения рынков сбыта. Также одним из ключевых вопросов станут вопросы логистики.

Учитывая тенденции мирового и казахстанского рынка, основными темами конференции станут: мировой рынок зерна в 2017/18 году: ключевые тренды; тенденции зернового рынка Казахстана, производство традиционных и перспективных сельхозкультур в Казахстане; текущее состояние экспортного рынка, перспективные рынки сбыта; рынки зерна и муки Центральной Азии: перспективы развития торговли с Казахстаном (Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан); Казахстан vs Россия: конкуренты или торговые партнеры на рынках зерна и муки; европейский рынок пшеницы дурум; рынок зерна и муки Китая: перспективы развития торговли с Казахстаном; мировые тенденции рынка бобовых, рынок чечевицы Турции; путь казахстанского зерна к внешним рынкам: логистическая цепочка к портам; развитие железнодорожных перевозок.

Спикерами конференции выступят эксперты крупнейших международных организаций и компаний, имеющие большой опыт работы в зерновом секторе и высокий профессиональный уровень. Также своим опытом и мнением поделятся представители ведущих казахстанских организаций и компаний. Среди них: Нурлан Оспанов, «Зерновой Союз Казахстана»; Кинталь Исламов, «Атамекен Агро»; Николай Степаненко, «АСКОП», Айдарбек Ходжаназаров, «Иволга-Холдинг»; Айдар Даукенов, «WESSAR»; Гаухар Тапелова, «KTZ Express»; Сабит Кашкимбаев, «НК «Продкорпорация»; PatrickJOUANNIC, SouffletNegoce; KORAYOZKAN, HakanAgroCommoditiesTradingCo; Филиппо Бертуцци, Aretè Research & ConsultinginEconomics; Евгений Ган, «Союз зернопереработчиков Казахстана»; Рустам Жунушев, комитет мукомолов Союза предпринимателей Кыргызстана; Дилором Гафурова, НПЦ Donmahsulotlari (Узбекистан) и другие.

Генеральным партнером выступает Зерновой Союз Казахстана. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства РК, Нацхолдинга «КазАгро», Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO, Италия).