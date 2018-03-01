Тело семилетнего школьника нашли в арыке в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В селе Сырымбет Алматинской области в арыке обнаружили тело семилетнего школьника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам тети мальчика, Сауле Бабаевой, тело племянника было найдено в среду около 6 часов вечера.

«Между школой и домом два метра. Ребенок ушел на уроки, и его тело мы нашли в шесть часов в арыке. Арык полон воды. Тело ребенка унесло», - сказала С.Бабаева.



Родственники считают, что обстоятельства гибели учившегося во втором классе Санжара Ельдаулетова загадочные. Высказываются также предположения, что ребенок мог упасть в арык и утонуть.



В отраслевом ведомстве, куда обратился по телефону корреспондент Агентства, подтвердили информацию о случившемся, но отказались ее комментировать.

Автор:Самал Қабышева