Тело семилетнего школьника нашли в арыке в Алматинской области
ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В селе Сырымбет Алматинской области в арыке обнаружили тело семилетнего школьника, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По словам тети мальчика, Сауле Бабаевой, тело племянника было найдено в среду около 6 часов вечера.
«Между школой и домом два метра. Ребенок ушел на уроки, и его тело мы нашли в шесть часов в арыке. Арык полон воды. Тело ребенка унесло», - сказала С.Бабаева.
Родственники считают, что обстоятельства гибели учившегося во втором классе Санжара Ельдаулетова загадочные. Высказываются также предположения, что ребенок мог упасть в арык и утонуть.
В отраслевом ведомстве, куда обратился по телефону корреспондент Агентства, подтвердили информацию о случившемся, но отказались ее комментировать.
Автор:Самал Қабышева
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