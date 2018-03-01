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Тело семилетнего школьника нашли в арыке в Алматинской области

1 Марта 2018 20:48 449
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Тело семилетнего школьника нашли в арыке в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В селе Сырымбет Алматинской области в арыке обнаружили тело семилетнего школьника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам тети мальчика, Сауле Бабаевой, тело племянника было найдено в среду около 6 часов вечера. 

«Между школой и домом два метра. Ребенок ушел на уроки, и его тело мы нашли в шесть часов в арыке. Арык полон воды. Тело ребенка унесло», - сказала С.Бабаева.

Родственники считают, что обстоятельства гибели учившегося во втором классе Санжара Ельдаулетова загадочные. Высказываются также предположения, что ребенок мог упасть в арык и утонуть.

В отраслевом ведомстве, куда обратился по телефону корреспондент Агентства, подтвердили информацию о случившемся, но отказались ее комментировать.

Автор:Самал Қабышева

 

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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