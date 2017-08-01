Телепроект EQUUS даст дополнительный стимул для развития туризма - Даурен Абаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев посетил съемочную площадку документального фильма EQUUS о лошадях в поселке Ерназар Акмолиснкой области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что это международный проект реализуется при участии таких стран как: США, Канада, Великобритания ,Германия.



«Это большой научный проект, который мы делаем с нашими зарубежными партнерами. Режиссером здесь является очень известный Найоби Томпсон - большой режиссер, археолог, антрополог. Вместе с ним мы делаем этот большой проект. Здесь участвуют и американцы, и канадцы, и немцы, и французы. Научно доказано, что именно в этих землях было первое одомашнивание лошади, поэтому мы должны этот момент показать, отразить», - сказал Даурен Абаев в интервью журналистам.



Министр отметил, что Глава государства в своей статье «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» отметил, что нам необходимо пропагандировать не только природу, но и гордиться своим наследием. И этот фильм должен отразить один из пунктов нашего наследия.

«Эта работа только начинается по большому счету. Хотел поблагодарить всю команду», - добавил Даурен Абаев.



Глава МИК подчеркнул, что телепроект способен улучшить имидж Казахстана и дать дополнительный стимул для развития туризма.

Как ранее сообщалось, фильм планируется закончить и показать в 2018 году. Порядка 50 стран уже изъявили желание показать этот проект. Это будет научно-популярный фильм высокого качества. Большая часть съемок пройдет в Казахстане, при этом доля республики в финансировании проекта незначительная.