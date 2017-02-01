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Телеканал прекращает показ популярного в Казахстане сериала «Келін»

Телеканал прекращает показ популярного в Казахстане сериала «Келін»
3 Февраля 2017 13:07 802

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 февраля 2017 года телеканал «Казахстан» завершает показ одного из самых рейтинговых сериалов - «Келін».    

«Пять лет захватывающий сюжет сериала «Келін» приковывал к себе внимание миллионов телезрителей. Сюжет сериала был построен вокруг жизни главной героини Ананди, которая в раннем возрасте была помолвлена, затем вышла замуж. Благодаря своему воспитанию, трудолюбию и уважительным отношением к взрослым Ананди  полюбилась новым родственникам. Судьба девушки нашла отклик в сердцах казахских телезрителей. Вместе с героями телесериала они  переживали любовь и  предательство, разочарование и интриги.  Во время всего периода вещания, роль Ананди сыграли 3 разные актрисы: Авика Гор, Пратюша Банерджи и Торад Распутра», - сообщили в департаменте стратегического маркетинга Республикансой телерадиокорпорации «Казахстан».

Как отмечается, в 2014 году по специальному приглашению РТРК «Казахстан» Астану посетила Авика Гор - исполнительница роли Ананди. А в 2015-м в столицу приезжал исполнитель роли Сиддхарта Шуклы - Шив. Оба актера встретились со своими  фанатами и приняли участие в различных телепроектах. 

 

 

Ключевые слова: СМИ, Культура,
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