Телеканал прекращает показ популярного в Казахстане сериала «Келін»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 24 февраля 2017 года телеканал «Казахстан» завершает показ одного из самых рейтинговых сериалов - «Келін».

«Пять лет захватывающий сюжет сериала «Келін» приковывал к себе внимание миллионов телезрителей. Сюжет сериала был построен вокруг жизни главной героини Ананди, которая в раннем возрасте была помолвлена, затем вышла замуж. Благодаря своему воспитанию, трудолюбию и уважительным отношением к взрослым Ананди полюбилась новым родственникам. Судьба девушки нашла отклик в сердцах казахских телезрителей. Вместе с героями телесериала они переживали любовь и предательство, разочарование и интриги. Во время всего периода вещания, роль Ананди сыграли 3 разные актрисы: Авика Гор, Пратюша Банерджи и Торад Распутра», - сообщили в департаменте стратегического маркетинга Республикансой телерадиокорпорации «Казахстан».

Как отмечается, в 2014 году по специальному приглашению РТРК «Казахстан» Астану посетила Авика Гор - исполнительница роли Ананди. А в 2015-м в столицу приезжал исполнитель роли Сиддхарта Шуклы - Шив. Оба актера встретились со своими фанатами и приняли участие в различных телепроектах.