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Телеканал Life прекратил вещание

Телеканал Life прекратил вещание
19 Августа 2017 08:43 251

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российский телеканал Life обратился в субботу к телезрителям с просьбой отныне смотреть новости проекта в его социальных сетях и на сайте, передает ТАСС.

"Уважаемые телезрители, новости телеканала Life теперь смотрите в социальных сетях и на сайте life.ru", - говорится в размещенном в качестве заставки обращении, которое адресовано зрителям канала.

В четверг источник в холдинге News Media, в состав которого входит проект, сообщил ТАСС, что пятница, 18 августа, станет последним днем работы телеканала Life.

Собеседник агентства уточнил, что будут сокращены 90 сотрудников, а еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием.

фото © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

 

Ключевые слова: СМИ, Россия,
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