Телеканал Life прекратил вещание
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российский телеканал Life обратился в субботу к телезрителям с просьбой отныне смотреть новости проекта в его социальных сетях и на сайте, передает ТАСС.
"Уважаемые телезрители, новости телеканала Life теперь смотрите в социальных сетях и на сайте life.ru", - говорится в размещенном в качестве заставки обращении, которое адресовано зрителям канала.
В четверг источник в холдинге News Media, в состав которого входит проект, сообщил ТАСС, что пятница, 18 августа, станет последним днем работы телеканала Life.
Собеседник агентства уточнил, что будут сокращены 90 сотрудников, а еще 90 останутся работать над стриминговым вещанием.
фото © Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Оставить комментарий