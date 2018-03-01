Тела жестоко убитых супругов 4 дня пролежали на даче в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Тела супругов с признаками насильственной смерти обнаружены на даче в Павлодаре. В их убийстве подозревают подростка, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Убийство», назначены необходимые экспертизы. С санкции суда подозреваемый арестован», - сказала журналистам пресс-секретарь департамента внутренних дел Павлодарской области Баян Магзумова.

По информации полиции, тела пролежали в дачном массиве около четырёх дней. Через сутки после их обнаружения был задержан главный подозреваемый в убийстве - 17-летний сын погибшей женщины. Согласно данным, которые пока не подтверждены, причиной расправы стала семейная ссора.