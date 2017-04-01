Тела пропавших без вести рыбаков нашли в озере Балхаш

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Тела двух рыбаков, числившихся без вести пропавшими с марта, нашли в озере Балхаш спасатели оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тела рыбаков были найдены более чем в одном километре от южного берега полуострова «Корс», в Актогайском районе. Оба являлись жителями Балхаша.

Без вести пропавшими они числились с 30 марта. Именно в этот день в департамент по ЧС поступило сообщение от родственников двоих рыбаков о том, что они не вернулись домой и не выходят на связь.



«В 17:50 девятого апреля четверо спасателей оперативно-спасательного отряда департамента по ЧС нашли тела мужчин без признаков жизни. Обстоятельства происшествия выясняются. С 30 марта до вчерашнего вечера мужчины числились без вести пропавшими», - сообщила пресс-секретарь департамента по ЧС Карагандинской области Айдана Жусуп.



Между тем, продолжаются поиски рыбака, который ушел под воду в ночь на 21 марта. Спасатели обследуют озеро Балхаш с помощью трех подводных видеокамер. Привлечены лучшие водолазы, которые занимали первые места на республиканских и международных конкурсах. В работе задействованы 24 единицы техники и 69 человек.



Несчастный случай произошел в ночь на 21 марта. Водитель автомобиля «Ниссан Терано» с тремя пассажирами выехал на лед озера, что в двух километрах от Балхаша. На тонком льду машина с людьми провалилась. Спасшиеся трое мужчин, которые находились в салоне джипа, рассказали, что пропавший рыбак помог им выбраться из тонувшего автомобиля - он вытолкал друзей, а сам не выплыл.