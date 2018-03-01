Технологии «умного» сельского хозяйства показали казахстанцам в Нидерландах

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Национальная компания «Казахинвест» и посольство Казахстана в Нидерландах организовали визит казахстанских предпринимателей-аграриев в страну тюльпанов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Представители отечественного бизнеса в период с 11 по 15 марта посетили ряд сельскохозяйственных предприятий и научно-исследовательских институтов Нидерландов, где ознакомились с инновационными технологиями производства сельхозпродукции.

В рамках поездки был организован круглый стол, на котором нидерландским бизнесменам презентован потенциал Казахстана в аграрном секторе и особенности инвестиционного климата нашей страны.

В свою очередь, менеджер Европейского банка реконструкции и развития Асель Айтхожина рассказала о возможностях финансового института по кредитованию инновационных сельскохозяйственных проектов в РК.

В ходе отдельной сессии казахстанские предприниматели провели переговоры с нидерландскими партнерами.

Одним из итогов визита, возможно, станет создание агроиндустриального парка в Казахстане вместе с университетом Нидерландов «Вахенинген» - одного из ведущих мировых научно-исследовательских центров.

Создание такого парка - это шаг на пути к увеличению производительности труда и росту экспорта переработанной сельскохозяйственной продукции. Также на его базе получит свое развитие аграрная наука.

«Казахстан обладает большим сельскохозяйственным потенциалом. В свою очередь, Нидерланды имеют необходимые технологии для создания комплексных продовольственных кластеров. Комбинация этих двух факторов позволяет говорить о высокой актуальности и рентабельности сотрудничества», - рассказал специалист по сельскому хозяйству Питер Смитс.

Отметим, Нидерланды являются вторым после США мировым экспортером продукции, связанной с сельским хозяйством. В прошлом году экспорт аграрного сектора составил свыше 90 млрд евро. Особое внимание в стране уделяют развитию систем и технологий «умного сельского хозяйства».





