Погода
Астана 12 °С
Алматы 17 °С
Курс валют
USD 332.42
EUR 392.12
RUB 5.56
CNY 49.83

Тайны сакрального поселения Ботай в СКО - анонс «Казахстанской правды»

Тайны сакрального поселения Ботай в СКО - анонс «Казахстанской правды»
15 Августа 2017 05:43 322

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» представляет обзор свежего номера республиканской газеты «Казахстанская правда».  

Первый номер новой рабочей недели предлагает ознакомиться читателям с последними событиями международной выставки «ЭКСПО-2017»: в вестнике ЭКСПО репортажи о национальных днях Гвинеи, Беларуси, Пакистана, Швейцарии, а также о неделе итальянского острова Сардиния.

Проблема ремонта многоэтажек стоит во многих городах страны. О том, как собираются решать ее в Шымкенте, рассказывает собкор газеты Любовь Доброта. В Восточном Казахстане не удался проект создания лесопромышленного кластера, и журналист Галина Вологодская попыталась разобраться в этом.

О сакральном поселении Ботай в Северо-Казахстанской области, признанном древнейшем центре скотоводства Азии и Европы, поведал читателям Валерий Мерцалов, а Ирина Нос предлагает заглянуть в будущее и попробовать представить себе, чем наши потомки или даже мы с вами будем через несколько десятков лет питаться, на чем передвигаться, и как думать.

Ключевые слова: СМИ,
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+ENTER
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Последние Комментарии

×
ВКонтакте

Архив