Тайны сакрального поселения Ботай в СКО - анонс «Казахстанской правды»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» представляет обзор свежего номера республиканской газеты «Казахстанская правда».

Первый номер новой рабочей недели предлагает ознакомиться читателям с последними событиями международной выставки «ЭКСПО-2017»: в вестнике ЭКСПО репортажи о национальных днях Гвинеи, Беларуси, Пакистана, Швейцарии, а также о неделе итальянского острова Сардиния.



Проблема ремонта многоэтажек стоит во многих городах страны. О том, как собираются решать ее в Шымкенте, рассказывает собкор газеты Любовь Доброта. В Восточном Казахстане не удался проект создания лесопромышленного кластера, и журналист Галина Вологодская попыталась разобраться в этом.



О сакральном поселении Ботай в Северо-Казахстанской области, признанном древнейшем центре скотоводства Азии и Европы, поведал читателям Валерий Мерцалов, а Ирина Нос предлагает заглянуть в будущее и попробовать представить себе, чем наши потомки или даже мы с вами будем через несколько десятков лет питаться, на чем передвигаться, и как думать.