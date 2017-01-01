Тасмагамбетов подвел заключительные итоги подготовки к Универсиаде в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Имангали Тасмагамбетова состоялось совещание о ходе подготовки к 28-ой Всемирной зимней Универсиаде 2017 года в Алматы, сообщили в секретариате вице-премьера.

Впервые на Универсиаде Республику Казахстан представят спортсмены по всем видам спорта, вошедшим в программу.



Кроме того, сформирован и согласован окончательный список участников с казахстанской стороны в количестве 250 человек - все они готовы, собраны и экипированы.



«Мы рассмотрим вопрос о ходе подготовки к 28-ой Всемирной зимней Универсиаде, включая итоги проведения учебно-тренировочных сборов студенческих команд, вопросы организации проведения Конференции FISU и обеспечения национальной сборной команды парадно-спортивной экипировкой», - отметил во время совещания Имангали Тасмагамбетов.



Так, в рамках подготовки к Универсиаде были организованы и проведены 26 учебно-тренировочных сборов по 12 зимним видам спорта. Среди них керлинг, хоккей с шайбой, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, биатлон, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, горные лыжи, фристайл (акробатика), сноуборд, а также лыжное двоеборье. В них приняли участие 137 спортсменов из 32 вузов и 5 колледжей.



Также 2-5 февраля пройдет зимняя конференция FISU на тему «Университетский спорт: Здоровье и будущее общества», которая является официальной частью программы Универсиады. В ней примут участие президенты национальных студенческих федераций, ректора вузов, ведущие ученые и специалисты стран мирового сообщества - участники из 30 стран.



Отметим, что главной задачей Универсиады является развитие спорта в университетах, формирование здорового образ жизни молодежи.