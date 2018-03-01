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Тариф на холодную воду повысят в Костанайской области

20 Марта 2018 18:43 403
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Тариф на холодную воду повысят в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Повышение тарифов на холодную воду ожидается уже в апреле. Об этом сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия «Костанай Су» Майя Акбасова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Для сведения потребителей ГКП «Костанай-Су» сообщаем, что с 1 апреля этого года повышается тариф на услуги водоснабжения и водоотведения. Повышение тарифов разнится для абонентов по категориям. Для населения рост составит 11 %, а для прочих потребителей 26%»,- пояснила М. Акбасова.

За услуги по отводу и очистке сточных вод тариф вырастет на 11% и для прочих потребителей на 21%.

 

 

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Ключевые слова: Проблемы ЖКХ, Регионы, Костанайская область, Экономика,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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