Тариф на холодную воду повысят в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Повышение тарифов на холодную воду ожидается уже в апреле. Об этом сообщила пресс-секретарь коммунального предприятия «Костанай Су» Майя Акбасова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Для сведения потребителей ГКП «Костанай-Су» сообщаем, что с 1 апреля этого года повышается тариф на услуги водоснабжения и водоотведения. Повышение тарифов разнится для абонентов по категориям. Для населения рост составит 11 %, а для прочих потребителей 26%»,- пояснила М. Акбасова.

За услуги по отводу и очистке сточных вод тариф вырастет на 11% и для прочих потребителей на 21%.