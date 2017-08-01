Тариф на электроэнергию по зонам суток отменили в Южном Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Энергетики Южно-Казахстанской области сообщили об отмене дифференциации тарифов на электроэнергию по зонам суток для всех категорий потребителей, сообщает otyrar.kz.

«24 июля 2017 года вступил в силу Закон о внесении изменении об электроэнергетике. Данный закон отменяет дифференцированные тарифы по зонам суток. При этом для физических лиц остается дифференцированный тариф по объему потребления. Ни физическим, не юридическим лицам нет необходимости менять счетчики. Данные счетчики позволяют нам определить полный объем электроэнергии для расчета по среднему тарифу», - пояснила руководитель юридического отдела ТОО «Онтустик Жарык Транзит» Гульзипа Айтлесова.

Напомним, с 1 января 2017 года в Шымкенте действовали следующие тарифы: дневной тариф для физических лиц - 12,49 тенге с учетом НДС, ночной тариф для физических лиц - 19,88 тенге с учетом НДС. Дневной тариф для юридических лиц составлял 24,87 тенге с учетом НДС; вечерний тариф - 33,91 тенге с учетом НДС, ночной - 19,88 тенге с учетом НДС.