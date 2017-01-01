Тараз: 20 лет с возрожденным древним именем  

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Двадцать лет прошло с того момента, как областному центру Жамбылской области вернули древнее славное имя Тараз, под которым он был известен еще две тысячи лет назад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Древнейший город в Казахстане, расположенный на юге страны, близ границы с Кыргызстаном, в окружении отрогов Западного Тянь-Шаня и гор Каратау, омываемый рекой Талас - сегодня это крупный административный центр, население которого исчисляется цифрой в 400 тыс. жителей.







«Первое письменное упоминание города мы находим в греческих источниках примерно 400 года, как один из пунктов северной ветви Великого Шелкового пути, - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» жамбылский историк, руководитель РГУ «Памятники древнего Тараза» Такен Молдакынов. - В 1220 году Тараз оказал яростное сопротивление монгольским ордам, из-за чего и был разрушен ими до основания, об этом говорят найденные при раскопках остатки пожарищ. Тогда город был переименован монголами в Яны (Новый). В 1856 году город стал возрождаться вокруг посещаемого паломниками мавзолея Карахана, основателя династии Караханидов, и в честь Карахана, называемого Аулие-ата, город получил одноименное название. Затем в 1936-38 годах город носил имя Мирзоян в честь первого секретаря ЦК КП(б) Казахстана Левона Мирзояна, который впоследствии был репрессирован. А в 1938 году город назвали Джамбул - по имени знаменитого казахского поэта и акына Джамбула Джабаева».







Намерение вернуть городу древнее имя Тараз 20 лет назад было воспринято общественностью неоднозначно. Звучали разнообразные критические мнения по этому поводу. Говорили, что переименование будет выглядеть неуважительно по отношению к великому акыну, чье имя город носил почти 60 лет. Подсчитывали, насколько это трудно будет финансово и технически. Доходило до того, что отдельные жамбылские экстрасенсы оббивали пороги «высоких кабинетов», предрекая новому Таразу плохую карму и повторение судьбы древнего города, разрушенного вражескими полчищами.







«По всей видимости, благодаря высшим силам, карма не сработала, и наш город с обновленным и возрожденным именем хорошеет и процветает, - продолжает Т. Молдакынов. - И сейчас, спустя два десятилетия, тот морозный январский вечер 1997 года, когда Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находясь в нашем городе, подписал Указ о переименовании города Жамбыла в город Тараз, уже стал историческим».







Подписание Указа происходило на жамбылской земле, в торжественной обстановке, в символическом месте - возле мавзолея Карахана, где сегодня стоит памятная стела. Здесь же, среди припорошенных снегом деревьев, под памятной стелой была заложена капсула с посланием потомкам.























Первым почетным гражданином Тараза, города с обновленным именем, стал Нурсултан Назарбаев.