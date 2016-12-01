Танкер «Аракс» 49 дней сидит на мели у берегов Актау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бункеровочный танкер с российским флагом уже 49 дней сидит на мели у берегов Актау, сообщает lada.kz.

По словам руководителя морской администрации портов Актау и Баутино Нурбола Ерманова, судовладелец игнорирует извещения мангистауских служб о необходимости снять судно с мели. Рассматривается вопрос о выполнении спасательной операции казахстанской стороной. Для решения вопроса о снятии с мели танкера «Аракс» создана рабочая комиссия.

В пограничной службе Мангистау сообщили, что сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям взяли пробы на судне и вокруг него для того, чтобы убедиться, что угрозы для экологии моря нет. Все показатели, как отметили в ведомстве, в норме.

"Мы обратились к судовладельцу, ставили сроки по снятию судна с мели, но сейчас он игнорирует наши обращения и звонки. На днях мы снова отправили ему письмо и пока ждем ответ. Если он не решит вопрос, то ответственность все равно нести придется. Рассматривается также вопрос по линии ЧС, чтобы за счет казахстанской стороны снять судно с мели, а затем выставить счет судовладельцу. Пока этот вариант обсуждается", - отметил Нурбол Ерманов.

На борту судна находятся механики, которые следят за состоянием танкера. Им, по словам руководителя морской администрации портов Актау и Баутино, оказывают необходимую помощь.

Напомним, танкер «Аракс» сел на мель 5 ноября. Заместитель акима Мангистауской области Ануар Чужегулов отметил, что без объявления экипажем сигнала бедствия начать операцию по спасению танкера невозможно. Позже в региональном управлении береговой охраны пограничной службы КНБ РК рассказали, что снять с мели бункеровочный танкер «Аракс» должен российский буксир. За попытку бегства в отношении капитана танкера «Аракс» возбуждено административное дело.