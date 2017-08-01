Танграм в национальном стиле разработали кокшетауские IT-специалисты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодежь Акмолинской области активно участвует в разработке инновационных проектов. Двое 25-летних IT-разработчиков из Кокшетау создали вторую версию мобильного приложения - интеллектуальной игры для детей «7 частиц», сообщает Региональная служба коммуникаций Акмолинской области.

В середине августа предприниматели презентуют свой проект на международной выставке «ЭКСПО-2017» в павильоне ООН. Проектом заинтересовался ЮНИСЕФ.



Головоломку из фигур по старинной восточной технологии - танграм в мобильном приложении впервые в Казахстане запустили разработчики из Кокшетау Самат Бигазы и Айгерим Сагындыкова. Молодые предприниматели получили государственный грант в размере 800 тысяч тенге. Потратив на воплощение идеи в жизнь два года, ребята в конце 2016 года запустили первую версию приложения. Особенность этой игры заключается в том, что дизайн приложения создан в этностиле с использованием казахского национального орнамента.



«Например, набранные баллы в любой игре традиционно обозначаются звездочками, мы же в нашем приложении использовали асыки. Необычно, красочно и познавательно» - рассказывает Самат Бигазы. Свой проект разработчики назвали «Кадам», а приложение

«7 частиц».



С таким танграмом ребенок научится не только анализировать изображения, выделять в них геометрические фигуры, логически мыслить, но и сможет посредством игры познавать культуру своего народа, национальный колорит, традиции и быт.



Танграм - старинная восточная головоломка из фигур, получившихся при разрезании квадрата на 7 частей особым образом: 2 больших треугольника, один средний, 2 маленьких треугольника, квадрат и параллелограмм. В результате складывания этих частей друг с другом получаются плоские фигуры, контуры которых напоминают всевозможные предметы.