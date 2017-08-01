Танцоры с нарушением слуха из СКО завоевали гран-при международного конкурса 

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Петропавловские танцоры ансамбля «Sensitive» завоевали призовые места в ежегодном международном конкурсе «Розы Обзора» в Болгарии, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

В уникальном ансамбле «Sensitive» танцуют пары, которые не слышат музыки - воспитанники и выпускники североказахстанской специальной школы-интерната для детей с нарушениями слуха. Ансамбль неоднократно становился победителем в международных конкурсах.

В этом году «Sensitive» привез из Болгарии гран-при и два первых места в номинациях «современная хореография» и «танцевальное шоу».





Художественный руководитель ансамбля Ольга Ростовщикова говорит, самым важным в конкурсе было то, что ребята из «Sensitive» участвовали в нем на равных с другими танцевальными парами.

«Конкурс проходил по двум категориям: профессионалы и любители. Мы выступали в категории любителей и при выставлении оценок жюри не делали нам поблажек из-за того, что наши дети с особыми потребностями», - рассказала Ольга Ростовщикова.





Попробовали североказахстанские танцоры себя в новой номинации «Театральное искусство». По словам худрука ансамбля, выступали с двумя этюдами «Город, которого больше нет» и «Айседора» и заняли второе место.





В конкурсе «Розы Обзора» участвовали 280 танцоров из 10 стран мира. Казахстан представляли три танцевальные пары «Sensitive». Финансовую поддержку ансамблю оказал аким Петропавловска Марат Тасмаганбетов.