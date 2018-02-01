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Талые воды затопили дачи в Талдыкоргане

24 Февраля 2018 02:11 735
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Талые воды затопили дачи в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Дачный массив «Кызыл тас» затопило в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Талые воды с гор достигли и затопили дворы жилых домов, расположенных в предгорьях. Несколько дачных участков остались в воде. О чрезвычайной ситуации было вовремя сообщено, поэтому вода была остановлена. Разлив воды стал возможен из-за замусоривания каналов и водостоков. В настоящее время на месте работают около 50 человек и 10 единиц техники. Уточняется сумма нанесенного ущерба.

«Вода почти дошла до моего дома. Некоторые соседи, проходя мимо, выбрасывают мусор в арык. Из-за этого вода, не имея стока, разлилась», - рассказал житель дачного массива Канат Аскербекулы.

Для того, чтобы предотвратить затопление дач, акимат города оперативно принял меры, мобилизовав технику коммунальных предприятий.

«Взяты под контроль все дачные арычные системы. Под пристальным вниманием находятся мосты. Специальная техника расчищает арыки и обеспечивает сток воды», - сказал пресс-секретарь акима Талдыкоргана Данияр Жаныс.

Также он довел до сведения, что в дачном массиве организовано круглосуточное дежурство и ситуация находится на контроле.

Автор: Самал Қабышева, перевод: Сания Кутбанова.

 

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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