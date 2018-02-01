Талые воды продолжают подтапливать дворы в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области, по последним данным, подтопленными остаются 182 дворов, сообщила пресс-служба ДЧС области.

В Карасайском районе Алматинской области талыми водами подтопило 67 частных дворов.



В городе Каскелен, по данным на 16.23 часов 26 февраля, в результате таяния снега произошло подтопление 28 надворных участков частных жилых домов, проводится прокладка временных отводных каналов вдоль улицы.

В селе Батан подтопленными оказались 34 надворных участков частных жилых домов, в селе Кыргауылды - 5 дворов.

В селе Узынагаш Жамбылского района произошло подтопление 8 улиц, 122 надворных участков частных жилых домов (уровень воды составляет 6-15 см), проводились прокладка временных отводных каналов вдоль улиц Алгабас - 100 метров, Отау - 350 метров, Желтоксан - 700 метров. Для отвода талых вод с подтопляемой зоны было проложено временных отводных каналов протяжённостью 450 метров, в глубину местами до 2 метров. Также обваловано мешкатарой (в количестве 700 мешков) 150 метров подтопляемых зон от талых вод.

В селах Туздыбастау и Бесагаш Талгарского района подтопило 4 двора. В Енбекшиказахском районе, в селе Байтерек подтоплены талой водой 29 дворов.

Всего по области привлечены силы и средства местных исполнительных органов (61 работник, 16 ед. техники), органов ЧС (10 сотрудника и 4 ед. техники), пожарной части (32 человек, 3 ед. техники) и другие.